RIETI - E’ terminata con la serata di ieri la seconda settimana di Estate Italiana. Nonostante il grande caldo, sentito anche nelle ore serali, le squadre scese in campo hanno dato spettacolo al sempre numeroso pubblico accorso al “Gudini”. A causa proprio delle alte temperature, però, i curiosi e gli sportivi presenti al centro sportivo non hanno potuto assistere all’evento programmato, ovvero le esibizioni di Zumba assieme ad Umberto Timperi della palestra Planet: l’appuntamento è stato perciò rinviato alla prossima settimana.



RISULTATI X GIORNATA

Andiamo ora ad analizzare i risultati ottenuti dai vari team nei tornei in programma: nel Beach Volley continuano a stupire i ragazzi del Grande Giappone, che trovano ancora una vittoria grazie al 2-0 rifilato ai Maccardotti, mentre Quelli del Mattonato si arrendono al Team Siesta. Nel Foot Volley, vittoria di misura per i Footjoob (2-1) ai danni di De Angelis, mentre Tigre-Bonobo termina 2-0. Nel Futsal, larghissima vittoria per De Santis Uffici Futsal, che trova i tre punti grazie al 7-2 rifilato ai Ponticellari, mentre più combattuta la gara tra Tigers e New Team, terminata con il punteggio di 5-2. Infine, nel Torneotto, pesanti vittorie per Alba Sant’Elia e Glamour Programma Salute, che hanno battuto 9-1 e 8-1 rispettivamente Star Game e Sieta.L’appuntamento con Estate Italiana è ora previsto per lunedì 1 luglio, dopo lo stop nel weekend. Sicuramente, nella prossima settimana ci saranno gare emozionanti, tanto divertimento e numerose sorprese. Ci sarà da divertirsi.Maccardotti-Grande Giappone: 0-2Team Siesta-Quelli del Mattonato: 2-0De Angelis-Footjoob: 1-2Tigre-Bonobo: 2-0De Santis Uffici Futsal-Ponticellari: 7-2Tigers-New Team: 5-2Alba Sant’Elia-Star Game: 9-1Sieta-Glamour Programma Salute: 1-8