PROGRAMMA GARE, VI GIORNATA

RIETI - Dopo la pausa per il weekend, il centro sportivo “Gudini” è pronto a riaprire i cancelli per la sesta giornata di Estate Italiana. Quest'oggi, in programma quattro dei sei tornei proposti dall’organizzazione: si giocheranno due gare di Calcio a 5, una di Calcio a 5 over 35, due sfide di Beach Volley e, infine, si giocheranno ben tre match del tanto atteso torneo di Foot Volley, che apre ufficialmente il sipario proprio a partire dalla giornata odierna. Riposeranno, invece, le squadre del Torneotto, pronte a ricominciare da domani, martedì 25. Appuntamento, invece, a mercoledì 26 per il torneo misto di Padel. Durante la settimana, inoltre, saranno organizzati altri eventi extra, che allieteranno il pubblico della manifestazione. Non resta, perciò, che dare inizio alla seconda settimana di Estate Italiana.Ore 22.00 Maccardotti-Quelli del MattonatoOre 22.40 Yellow Katy-Grande GiapponeOre 20.40 Menabrea-De AngelisOre 21.20 Dacci un Taglio-Bingo e FlopOre 23.00 Tigre-A S OrgaOre 20.15 Riot-SmartlightOre 22.45 Ponticellari-New TeamOre 21.30 Muppet-Domino Old Gang