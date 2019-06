RIETI - Nella prima giornata di sport targata Estate Italiana, il calore e la partecipazione di molti reatini non hanno deluso le aspettative. Al “Gudini” di Rieti, nella serata di ieri, si sono giocate le prime gare di tre dei sei tornei offerti dalla manifestazione, contornate da una vasta e numerosa cornice di pubblico, di tutte le età.



RISULTATI I GIORNATA

Per il torneo di Beach Volley, vittorie per Yellow Katy, Hendrick’s Team e Giordi’s Team, arrivate ai danni rispettivamente di Quelli Del Mattonato, Ancora Camilla e Bodyguards. Molto seguite e con un tifo caldissimo le gare di Futsal Calcio a 5: nettissima vittoria per Recam Impianti sui Quick Friends Bar (10-1) mentre si sono rivelate più combattute le gare Ci Vuole Un Senso-Riot e Ri Demoni-Promesse Non Mantenute, terminate entrambe con vittorie solo di misura, 4-5 la prima e 3-2 la seconda. Grande spettacolo anche nelle gare del Torneotto: Sieta si inchina a Pit Stop Multisevice mentre Babadook vince una gara assai combattuta contro Panificio Mariani. Questa sera, per la seconda serata di tornei, si giocheranno le gare di Beach Volley, Futsal Calcio a 5, Torneotto e comincerà ufficialmente anche il Futsal Calcio a 5 Over 35.Questi i risultati delle gare di ieri sera e, di seguito, il programma gare della serata odierna.Yellow Katy-Quelli del Mattonato: 2-0Hendrick’s Team-Ancora Camilla: 2-0Giordi’s Team-Bodyguards: 2-0Pit Stop Multiservice-Sieta: 6-1Babadook-Panificio Mariani: 8-5Recam Impianti-Quick Friends Bar: 10-1Ci Vuole Un Senso-Riot: 4-5Ri Demoni-Promesse Non Mantenute: 3-2

PROGRAMMA GARE, II GIORNATA

BEACH VOLLEY

Ore 22 Giordi’s Team-Movida Trend

Ore 22.40 Forse Ce La Caviamo-I Cioppi



FUTSAL CUP

Ore 21.20 New Team-De Santis Uffici Futsal

Domino Futsal Gang-Smartlight



FUTSAL CUP OVER 35

Ore 20.15 Dado Fiore-Cammino Di Francesco



TORNEOTTO

Ore 20.30 Apollons-Bar Grillo Verde

Ore 22.00 Panificio Mariani-Star Game

© RIPRODUZIONE RISERVATA