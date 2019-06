I GIRONI

BEACH VOLLEY

FUTSAL CUP OVER 35

FUTSAL CUP

TORNEOTTO

PADEL E FOOTVOLLEY

Iscrizioni ancora aperte

RIETI - Tutto è pronto per la seconda edizione di Estate Italiana, l’evento sportivo che accompagnerà Rieti ed i reatini da lunedì 17 giugno a giovedì 18 luglio. La manifestazione sportiva, comprenderà ben sei tornei: due di calcio a cinque (Futsal Cup C5 e Futsal Cup C5 Over 35), una competizione di calcio a otto (Torneotto Centro Italia), una di padel (Padel Club Rieti) e due tornei “con la sabbia”, ovvero uno di Beach Volley e l’altro, novità di questa edizione, il Footvolley.Nella giornata di ieri, venerdì 14 giugno, è stato effettuato il sorteggio delle squadre partecipanti ai gironi dei tornei. Non ancora sorteggiate le squadre che parteciperanno al torneo di footvolley, in quanto sono ancora aperte le iscrizioni: sono state superate le 16 squadre iscritte, ma si punta a completarne 20. Discorso simile per padel: i tornei si giocheranno solo di mercoledì, in un unico giorno. Il 19 partirà il femminile, il 26 giugno il misto, il 3 luglio il maschile mentre il 10 luglio sarà la volta del “maschile giallo”. Quest’ultima particolarità vede le iscrizioni singole, per poi creare a sorteggio le squadre da due elementi. Ogni iscritto giocherà le partite successive, in caso di passaggio del turno, con un compagno estratto a sorte. Le iscrizioni per il torneo di padel, come fanno sapere gli organizzatori, sono ancora aperte, tranne che per il torneo maschile del 3 luglio, nel quale sono state già iscritte ben 40 coppie di giocatori. Di seguito, i gironi dei tornei estratti nel pomeriggio di ieri.GIRONE A: Yellow Katy, Maccardotti, Team Siesta, Grande Giappone, Quelli Del Mattonato.GIRONE B: I Cioppi, Hendrick’s Team, Ancora Camilla, Forse Ce La Caviamo.GIRONE C: Movida Trend, Giordi’s Team, Bodyguards, DMPGIRONE A: Igea Futsal, Barsotti, Muppet, Domino Old Gang.GIRONE B: Asd Dado Fiore, Asd Monte S. Giovanni, Principato Del Borgo, Cammino Di Francesco.GIRONE A: Domino Futsal Gang, Ci Vuole Un Senso, Riot, Smartlight.GIRONE B: Fontellisola, Babadook, Ri Demoni, Promesse Non Mantenute.GIRONE C: Bonobo, Recam Impianti, Quick Friends Bar, Dog Chic.GIRONE D: Tigers, Ponticellari, New Team, De Santis Uffici Futsal.GIRONE A: Babadook, Panificio Mariani, Alba Sant’Elia, Star Game, Pizzeria Antiche Ricette, Tigers.GIRONE B: Apollons, Bar Grillo Verde, Pit Stop Multiservice, Sieta, Glamour Programma Salute, Pizzeria Da Ciocetta