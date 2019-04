LA PARTITA

Ultimo aggiornamento: 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Pomeriggio di passione, pomeriggio di sogni, pomeriggio di storia. Si spalancano le porte del PalaSojourner per l’appuntamento che il popolo della palla a spicchi amarantoceleste attendeva da 13 anni, con la Zeus Rieti che fa il suo esordio assoluto nei play off di A2.Scatta gara uno di una serie da brividi, con Forlì prima avversaria di un percorso che si spera sia il più lungo possibile. Palazzo strapieno, con la coda fuori dai cancelli cominciata già un’ora prima della palla a due e con la curva ospite che dovrebbe essere riempita da almeno 200 tifosi romagnoli. Coreografia da brividi della Terminillo e di tutto il palazzo al momento della presentazione delle squadre, con tutto il palazzo colorato di amarantoceleste e il presidente Giuseppe Cattani che, schierato a bordo campo, non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione. Questi i quintetti in campoJackson, Toscano, Tomasini, Jones, VilderaGiachetti, Donzelli, Marini, De Laurentiis, Lawson: si continua a lottare punto a punto, con Jackson che segna, Lawson che replica e Vildera che infila il suo 13° punto in schiacciata per il 47-43 a 3’39 dalla fine del periodo, con Nicola che chiama time out. Passa oltre 1’ senza canestri e poi Marini infila la tripla del 47-46, alla quale replica subito da 2 Carenza per il 49-46. Il reatino si supera un minuto dopo trovando a fil di sirena dei 24” la tripla del 52-46 a 50” dalla fine del periodo. Forlì non trova la via del canestro e Rieti chiude in attacco con Jones che fa 2/2 ai liberi per il 54-46 con cui si va all’ultimo riposo.la ripresa si apre con 5 punti di Lawson che prima con una tripla impatta sul 32-32 e poi sigla il 32-34. I primi punti di Rieti arrivano dopo 2’20, con Vildera che dalla lunetta fa 1/2 per il 33-34. Lo stesso Vildera ruba palla in difesa e va a schiacciare il sorpasso 35-34 a 7’10 dalla fine del periodo. Forlì sbaglia in attacco e, su assist di Toscano, ancora Vildera segna da sotto il suo quinto punto di fila per il 37-34. Il pareggio di Forlì arriva con una tripla di Marini a 6’40 dalla fine, ma Toscano replica subito con il 40-37, prima che Lawson vada a schiacciare il 40-39. A riallungare è ancora Toscano da tre, prima che Giachetti infili in penetrazione il suo 19° punto per il 43-41 a 5’ esatti dalla fine del periodo.: break di 5 punti di Forlì con Lawson e romagnoli di nuovo avanti sulla Npc Zeus: 32-34a pareggiare è Antino Jackson che, appena dentro l’arco dei 6,75, chiude un miniparziale di 5-0 e sigla il 25-25 a 4’08 dall’intervallo, con Nicola che chiama il primo time out per i suoi. Al rientro Giachetti trova subito il suo 17° punto per il 25-27, ma Carenza trova 5 punti di fila intervallati da un canestro di Diliegro per il 30-29 a 2’10 dalla fine del periodo. Entra Bonacini per Rieti, ma subisce subito un duro fallo dal suo omonimo romagnolo ed è costretto ad uscire: dalla lunetta va Casini con un 2/2 che vale il 32-29 a 1’12 dall’intervallo, con Nicola che chiama il secondo time out. Al rientro in campo non succede nulla e si va negli spogliatoi con Rieti avanti di 3.ad aprire il secondo periodo è un canestro del Bonacini capitano di Forlì, al quale replica subito Jackson con una tripla per il 18-21 a 8’30 dall’intervallo lungo. Forlì sciupa in attacco e Vildera sigla da sotto il -1 Rieti. Scivolano via un paio di azioni senza canestri, poi Marini sigla dalla media il 20-23 a 7’ dall’intervallo, con Rossi che decide di chiamare il primo time out. Non si segna per oltre un minuto e alla fine Marini trova un 2/2 dopo fallo di Jackson per il 20-25 a 5’50 dalla fine del secondo quarto. Ad accorciare di nuovo è una tripla di Carenza che vale il 23-25 con cui si arriva a 5’ dalla fine.a impattare è Tomasini in penetrazione, prima che Donzelli sigli il nuovo 7-9 a 4’20 dalla fine del periodo. Dopo il nuovo pareggio di Vildera, Giachetti infila 5 punti di fila e porta i suoi all’allungo sul 9-14 a 2’45 dalla fine. Rossi cambia in regia, richiamando Jackson in panchina per Casini. Rieti muove il tabellino con un 2/2 di Tomasini, poi Toscano ruba palla e sigla il 13-14 a 1’07 dalla fine. Sul capovolgimento di fronte lo stesso Toscano commette fallo su Giachetti che va in lunetta con un 2/2 per il suo 12° personale che vale il 13-16 a 1’ dalla fine. Il giocatore si conferma mattatore della prima parte della gara recuperando palla e andando a segnare un fallo e canestro per il 13-19 a 30” dalla fine. A chiudere il quarto è un tap in di Jones per il 15-19.Avvio di gara equilibrato, con Rieti che prova a scappare con una tripla di Jones per il 5-2, ma con Giachetti che trova subito la penetrazione per il 5-4 dopo 1’30. Non si segna per oltre 2’, con le difese che salgono in cattedra, poi a spezzare l’equilibrio è di nuovo Giachetti con la tripla del 5-7 a 5’30 dalla fine del primo periodo.