Escursionista in difficoltà sul Terminillo soccorsa da carabinieri

RIETI - Escursionista dispersa sul monte Terminillo e ritrovata dai carabinieri del comando stazione terminillese. Una giornata apparentemente buona per stare all’aria aperta ma probabilmente non per un’escursione in alta quota dove - oltre alle basse temperature registrate – il vento ha battuto forte con violente raffiche le cime montane.

La donna, una reatina di mezza età, si è incamminata da sola al mattino cercando di raggiungere la vetta. Dopo mezzogiorno è arrivata però la chiamata al numero di emergenza 112 dei carabinieri ai quali la donna ha comunicato di aver perso l’orientamento e, inoltre, di essere in difficoltà non riuscendo più a proseguire il cammino affaticata dalle ore trascorse al vento e al freddo.

Nonostante le comunicazioni spesso troncate o poco chiare a causa dell’assenza di campo in alcuni punti e del forte rumore di fondo provocato dalle raffiche di vento, i militari dell’Arma – esperti della zona - sono comunque riusciti approssimativamente a capire il luogo dove la donna si era fermata.

Poco dopo infatti è stata individuata in prossimità delle antenne dell’Aeronautica militare. Qui è stata soccorsa e riportata al sicuro stanca e infreddolita, ma in buone condizioni di salute. Sul posto anche il 118.

Ultimo aggiornamento: 18:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA