Rieti, escursionista cade e si ferisce a una gamba: soccorsa e trasportata in ospedale

RIETI - I vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti stamattina, per un soccorso a persona nel territorio del comune di Roccantica, presso l'eremo rupestre di San Leonardo.

Una escursionista, facente parte di una comitiva, stava percorrendo i sentieri della passeggiata che conducono al sito turistico e di culto, quando, a seguito di una caduta, è rimasta ferita ad una gamba senza poter più riprendere il cammino. A seguito della segnalazione di emergenza i vigili del fuoco, dopo aver geolocalizzato il luogo, hanno raggiunto e soccorso la donna unitamente al personale del 118, Soccorso alpino e speleologico e Soccorso alpino della guardia di finanza. L'infortunata è stata prima stabilizzata a terra e quindi verricellata dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha provveduto al suo trasferimento a valle in luogo sicuro per poi essere presa in carico dall'eliambulanza Pegaso 118 per il trasporto in

struttura ospedaliera.