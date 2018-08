RIETI - Sono in corso nell'Amatriciano le operazioni di soccorso e recupero di un escursionista rimasto ferito. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio e sulle tracce dell'uomo ci sono i vigili del fuoco del distaccamento di Posta e una squadra giunta in supporto dei colleghi.



In suo soccorso - a causa della zona particolarmente impervia e di difficile accesso - è anche decollato un elicottero con personale specializzato. L'escursionista si trovava nella montagna che sovrasta il piccolo paese di Preta di Amatrice, località molto frequentata dagli amanti e appassionati della montagna per la bellezza paesaggistica dei tracciati ma anche dai cercatori di funghi.