Rieti, dal Terminillo alla Sabina, una domenica a tutto trekking

RIETI - Una domenica ricca di escursioni per tutte le età quella di domani nel Reatino.



I Camminaesploratori

Il gruppo Camminaesploratori propone gli itinerari francescani: dal Santuario di Greccio a Colle Tavola.

In compagnia di una guida Aigae si andrà alla scoperta del Santuario di Greccio (in foto), definito “un diamante incastonato nella roccia”. Conosciuto come il luogo francescano dal quale parti la tradizione del "presepe", è l'inizio di una moltitudine di itinerari escursionistici che regalano un'immersione in un paesaggio rurale di altri tempi. Prati di pascolo, boschi di quota, affacci sia sulla piana di Rieti che sulla val nerina. Punto di confine tra l'Umbria e il Lazio ha acquisito valore come itinerario di pellegrinaggio, punto tappa imperdibile per chi decide di percorrere il cammino "La via di Francesco" sia nel versante tiberino che su quello reatino. Info: 320/7685731.



Terminillo Trekking 360

Il gruppo Terminillo Trekking 360 propone per domani pomeriggio una escursione – avventura per bambini e non. L’avventura nel bosco partendo da Pian de Valli percorrendo un facile percorso fino a raggiungere il Monte Cardito. Poi facili sentieri nascosti per scoprire gli abitanti del bosco e le loro storie.

Tra giochi ed indovinelli ci sarà l’elezione dell’Esploratore del giorno. Una passeggiata per i piccoli, ma non solo con appuntamento alle 15 a Pian de Valli, Terminillo fronte "Bar Sfizi di Iri". Rientro previsto alle 17.30 circa. Per info e prenotazioni: 347/9157499.



AvventuraSoratte

Abissi, eremi, mulini e panorami a Roccantica con Avventurasoratte. Emozione difficile da descrivere con l’affaccio sull’abisso del “revòtano”, che con i suoi 250 metri di diametro rappresenta una delle più grandi e spettacolari doline carsiche del centro Italia e che lascia senza parole. Lungo il cammino i resti di un antico mulino ad acqua, nella selvaggia ed ombrosa gola incisa dal torrente Galantina, ed il magnifico eremo rupestre di San Leonardo, un capolavoro di pietra. Al ritorno nel piccolo borgo di Roccantica, passeggiata tra i suoi caratteristici vicoli e le sue piazzette. Info e prenotazioni: 339/8800286



Sabina in Trekking

Dulcis in fundo, domani il gruppo escursionistico Sabina in Trekking propone uncavallo di battaglia del trekking in bassa Sabina: la classica escursione (con pranzo incluso) in uno dei posti più affascinanti del posto, le Gole del Farfa dove si andrà alla scoperta di questa bellissima area protetta monumento naturale del Lazio, costeggiando dal basso e dall’alto il canyon del fiume. Info: 327/9308192.



Da ricordare che tutte le escursioni seguiranno i protocolli di sicurezza per evitare il contagio da Covid-19.

