RIETI - L’Associazione Terminillo Trekking 360° organizza per oggi alle 14.30 una giornata singola di introduzione allo Scialpinismo con guida alpina. Lo sci alpinismo è una delle attività più ludiche e di soddisfazione che si possa svolgere in montagna di inverno e in primavera tra pendii immacolati e paesaggi mozzafiato. Il tutto in sicurezza. Per questo, oltre all’insegnamento delle varie tecniche di salita e discesa fuoripista, la giornata ha come obiettivo fondamentale insegnare i corretti comportamenti da adottare su nevi fuoripista per ridurre al minimo i rischi di questa attività. Le tecniche di salita verranno insegnate dalle basi, con adattamento propedeutico al livello del gruppo e dei singoli partecipanti. Stesse modalità in discesa, con le varianti dello sci fuoripista. Per info sul programma: Gabriele (392/6744254) o Marco (339/2193520).

Anche se le festività natalizie sono finite, è sempre possibile visitare on-line i presepi realizzati a Fara Sabina. Un viaggio, in due parti, che può essere fatto ai seguenti link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h0n00zWQ_R0 e https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=_1FH0IOtOWg. Ad accompagnare il viaggio virtuale, le note dell’orchestra dei Pueri Symphonici.

Si spengono le luci delle feste di Natale e si passa alla premiazione dei vari concorsi, che nel corso delle festività erano stati promossi per abbellire e illuminare i borghi della Sabina nel fine settimana, da Magliano Sabina a Casperia fino a Poggio Moiano, Castelnuovo di Farfa e Borbona. Fino a domenica, “Muri d’Arte” a Greccio, con proiezioni di immagini sacre a cura di Telesforo Morsani. La luce che diventa forma d’arte ha trasformato piazza Roma, regalando veri e propri sogni a occhi aperti con “Muri d’Arte”, realizzato con il contributo della presidenza del Consiglio regionale del Lazio. Rappresenta una innovativa formula di valorizzazione artistica e spettacolarizzazione di piazza Roma. Un insolito “schermo di proiezione” di immagini sacre, rivolte a ogni età.

E sempre fino a domenica, a Mompeo, un grande e luminoso presepe illuminerà piazza Regillo dalle mura dell’imponente castello Orsini Naro, sede del Comune. Figure antiche del presepe di Giotto, luci e musiche curate dal teatro Potlach proiettate sulle pareti del palazzo fanno rivivere la magia della Natività. Si smontano le luminarie di Poggio Mirteto, con il video promozionale cantato dalle voci delle recite degli studenti di tanti anni fa e si smontano gli alberi di Castelnuovo di Farfa, realizzati con materiali di riciclo e quello di Cottanello, di oltre tre metri, realizzato ad uncinetto.

