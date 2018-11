RIETI - Liste d'attesa al Cup ancora lunghe per diversi esami medici gratuiti. Due nuovi casi a Rieti. Per un holter e un controllo alle arterie carotidi "urgente", prescritto dall'ospedale entro dieci giorni, il primo appuntamento, a titolo gratuito, è ad aprile o maggio 2019.

In un secondo caso, un paziente, prima di iniziare una terapia oncologica, deve sottoporsi a elettrocardiogramma, per scongiurare problemi cardiaci. Per l'elettrocardiogramma la prima data utile al Cup è comunque successiva alla partenza della terapia.



