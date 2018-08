di Emanuele Laurenzi

RIETI - Erba alta, degrado e sporcizia. Filastrocca che viene ripetuta guardando molti angoli della città, ma che stona ancor più se serve a descrivere uno dei punti che dovrebbe rappresentare il biglietto da visita della città. Via Rosatelli è ormai in stato di totale abbandono, in particolare nell’area a ridosso del vecchio ingresso del Ciuffelli. Il marciapiede realizzato meno di 10 anni fa sembra vecchio di secoli, sporco e ricoperto di erbaccia.Monumento al degrado assoluto è la panchina lungo la strada, ammasso di ferro arrugginito e legno marcio, che sembra sul punto di spezzarsi da un momento all’altro. Passeggiare è impresa impossibile e chi ha la malaugurata necessità di dover percorrere il tratto a piedi è costretto a passare sulla strada. Segnalazioni da parte dei residenti ce ne sono state, fin troppe.«Ogni anno è la stessa storia – segnala una donna che vive in zona – a primavera non vengono a pulire e, nel giro di poche settimane, rovi ed erba ricoprono la strada. Conviviamo con topi, insetti e rettili e nessuno si occupa della pulizia. Quest’anno non è arrivato nessuno neanche a ridosso dei campionati di volo a vela». Già, perché appena domenica scorsa si è conclusa la stagione delle gare di aliante al Ciuffelli.Tra Coppa Internazionale del Mediterraneo e Coppa Città di Rieti sono arrivati oltre 100 equipaggi, la maggior parte da fuori Rieti e molti dall’estero. Quella via che dovrebbe rappresentare il punto di contatto tra volovelisti e città e che, di conseguenza, dovrebbe essere tirata a lucido, è stata lasciata nell’abbandono. Erba alta, sporcizia e degrado sono stati la prima e l’ultima immagine che i piloti hanno avuto di Rieti. Una vergogna per i reatini e per la città. Un problema che deve essere risolto quanto prima, anche in relazione alla parte del Ciuffelli dov’è il vecchio ristorante ormai chiuso. Da mesi è stata annunciata un’opera di restyling ma i lavori ancora non decollano.