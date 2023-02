Gli studenti del Costaggini di Rieti in Transilvania e Lituania con Erasmus+

RIETI - L’Alberghiero Costaggini di Rieti si lascia definitivamente alle spalle le restrizioni imposte dal Covid tornando a promuovere, per i propri studenti, la scoperta di paesi europei, delle loro bellezze e culture.

Con l’Erasmus+ a novembre, attraverso la seconda mobilità del progetto “Stand Up For Environment" sei studenti e tre docenti sono volati in Romania, a Satu Mare, nel cuore della Transilvania, per prendere parte ad una settimana di formazione su tematiche ambientali insieme alle rappresentanze di altri tre istituti partner del progetto provenienti da Portogallo, Lituania e Turchia. Questo appuntamento ha avuto per focus il grande capitolo delle fonti di energie rinnovabili, tema su cui la nuova generazione è chiamata a informarsi e formarsi.

La delegazione reatina, oltre a visitare alcune tra le più belle cittadine rumene di cui ha avuto modo di scoprire peculiarità e patrimonio culturale, ha preso parte a laboratori pratici e visite tecniche a impianti fotovoltaici, idroelettrici, idrotermali e di biogas. Vivere, studiare e lavorare in sinergia con altri coetanei europei ha rappresentato un'opportunità per immergersi totalmente in altre culture, di utilizzare la lingua Inglese in un contesto reale, in uno scambio ricco e articolato di buone pratiche e di esperienze formative.

Nel mese di dicembre 2022 un nuovo impegno internazionale per gli studenti, un viaggio nella città lituana di Marijampole.

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di svolgere diverse attività presso il centro Stem della città, visitare l’impianto di raccolta e smaltimento dei rifiuti e scoprire i luoghi di interesse culturale del territorio.

Immersi nella meravigliosa natura della Lituania, passeggiando nei boschi innevati, hanno compreso appieno la necessità di tutelare l'ambiente comprendendo l'importanza di una corretta gestione dei rifiuti e della salvaguardia della natura, in un contesto internazionale e multiculturale.

Il Costaggini di Rieti promuoverà anche per il 2023 esperienze internazionali mettendole al centro della crescita dei propri studenti, per formarli come uomini e donne del futuro, consapevoli dell’importanza di tematiche ambientali e di sostenibilità sulle quali confrontarsi con i coetanei di tutto il mondo.