RIETI - È iniziata da circa due settimane l’avventura di Camilla Fioravanti, studentessa classe 1997, in Belgio grazie al progetto Erasmus. La reatina si è distinta tra i frequentanti di Scienze dei Beni Culturali alla Statale di Milano, riuscendo a coronare il sogno di passare un periodo di studio in un altro Paese, precisamente nella cittadina di Louvain-La-Neuve, non lontano da Bruxelles. «Ho sempre avuto l’irrefrenabile desiderio di viaggiare e ancor di più di trasferirmi e vivere all’estero – Racconta Camilla – Dopo anni in cui ho visto sfumare davanti a me diverse opportunità, sono riuscita a farcela».Un successo reso ancora più prezioso dalle difficoltà affrontate dalla 21enne, che ora si gode i suoi 6 mesi all’ “Université Catholique De Louvain”, una nuova realtà in cui, oltre allo studio, non mancheranno certamente lo svago e le occasioni per scoprire le bellezze del Belgio e di altri Paesi: «Credo che il Belgio sia un gioiellino al centro dell’Europa, in cui non manca nulla, dalla storia all’attualità – dichiara la studentessa, aggiungendo – La posizione della mia città è ottima, si possono raggiungere diversi Stati in un’ora».Novità, scoperta e curiosità, un trinomio che si sposa con le difficoltà che inevitabilmente la reatina dovrà fronteggiare. «Non è affatto semplice confrontarsi con un Paese diverso dal proprio, con la sua cultura, i suoi costumi e, come in questo caso, le sue 4 lingue – Confessa Camilla, recuperando subito l’entusiasmo – In fondo è proprio questo il bello, si cresce mettendosi alla prova con situazioni diverse e particolari». Un’esperienza che certamente allargherà gli orizzonti della reatina, facendole valorizzare al tempo stesso gli aspetti positivi dell’Italia e della sua terra: «Si è sviluppato in me un forte senso di appartenenza all’Italia, di cui vado molto fiera» dichiara.Non resta che augurare il meglio alla studentessa reatina, grata in particolare a sua madre e suo fratello per averla spronata a realizzare il suo sogno, che in realtà sembra essere solo il primo di una serie di altri propositi, come lei stessa lascia intendere: «Una volta tornata credo che concorrerò di nuovo per vincere un altro Erasmus e partire per un’altra meta».