Come rinascere da una perdita: l'Epn incontra Paola Mariangeli e Catiuscia Rosati

RIETI - Nella mattinata del 17 marzo gli alunni della classe 4° C del Liceo delle Scienze Umane e della 5°D del Liceo Linguistico di Rieti, hanno incontrato Paola Mariangeli, autrice del libro “In punta di piedi”, dove racconta la breve vita del figlio Simone, purtroppo deceduto a pochi anni d'età, a causa di una grave malattia al cervello.

Il testo è stato approfondito dagli alunni con la guida e la supervisione della prof. Stefania Spadoni e della prof. Carla Fagiolo, nell'ambito di un percorso di Pcto che porterà gli studenti a produrre una recensione dell'opera finalizzata ad un'ipotetica pubblicazione in una rivista specializzata.

Gli alunni hanno prestato molta attenzione alla presentazione del testo da parte della Mariangeli, non solo perché lo conoscevano bene, avendolo letto in classe, ma anche per la profondità della tematica narrata in prima persona da chi l'ha vissuta direttamente, un confronto che ha avuto un'evidente ricaduta in termini formativi rispetto alla crescita e formazione umana degli studenti.

L’incontro si è svolto in presenza, con il massimo rispetto delle norme antiCovid-19. È intervenuta anche Catiuscia Rosati, in rappresentanza dell'Alcli “Giorgio e Silvia”, che ha coinvolto gli alunni nell'interessante tema dell'importanza del volontariato.

Al termine dell’incontro i ragazzi hanno posto alla signora Mariangeli delle delicate e personali domande alla quale l'ospite non si è sottratta, animando un vivace dibattuto pur nella compostezza e nel rispetto che i temi trattati meritano.

Prossimo incontro il 23 marzo, con gli studenti della 4B del Liceo delle Scienze Umane, coordinati dalla prof. Margarete Iacoboni.