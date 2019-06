© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - "Lessico familiare" è un romanzo autobiografico della scrittrice ebrea Natalia Levi, pubblicato con il cognome acquisito dal marito, Leone Ginzburg. L'opera descrive la vita quotidiana della famiglia della scrittrice, nel periodo storico tra il 1925 e i primi anni 50. Le principali tematiche, i conflitti, le abitudini e gli eventi della vita personale dell’autrice, sono state riprese dalla prof. Nella Clementini e il dott. Andrea Scappa, dopo un intenso lavoro svolto con gli studenti del Liceo “Elena Principessa di Napoli”.Ben due spettacoli si sono succeduti nel pomeriggio del 31 maggio all'interno dell'Istituto Magistrale, uno alle 15:00 e l’altro alle 17:30, il primo riservato alle classi 2D, 2E, 3B e 3E, accompagnati dai relativi docenti, il secondo aperto alle famiglie degli studenti.La struttura non lineare del romanzo è stata traslata nella rappresentazione divisa in "stazioni", cambiando l’ambiente scenico, nei quali i differenti episodi, aula dopo aula, sono stati seguiti con interesse dagli spettatori intervenuti.Ogni stazione è stata contestualizzata e spiegata da una voce narrante e le vicende sono state rappresentate dagli alunni dell'Istituto, impersonando i vari personaggi. Oltre all’originale modalità “itinerante” ideata, raccontando l’opera mediante un percorso dove ambienti, attori e tematiche sono state abilmente variate, numerosi sono stati i riferimenti storici e letterari del ‘900, favorendo negli spettatori non solo la conoscenza della vita della Levi, ma anche di importanti personaggi e eventi storici.