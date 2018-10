© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tre giorni di dibattito in lingua inglese sui grandi temi della contemporaneità. L’Istituto Magistrale “Elena Principessa di Napoli” ospiterà il primo Local YounG7 a seguito di FUTURAcqua, il grande evento che ha visto protagonisti giovani studenti reatini, e non solo, nel mese a giugno. Saranno 54 gli studenti dell’Istituto impegnati in veste di delegates nei giorni 8-9-10 Ottobre per la simulazione dell’incontro tra le 7 potenze mondiali. Divisi in due comitati, i rappresentanti dei diversi Paesi dibatteranno su i due importanti e attuali temi dell’Empowerment femminile e l’ influenza della tecnologia nel futuro mondo del lavoro.Al termine dei tre giorni di confronto sarà redatto dagli alunni un documento che conterrà le riflessioni e le indicazioni elaborate durante la simulazione con le relative soluzioni proposte. L’iniziativa organizzata dall’Istituto permetterà ai ragazzi di entrare in contatto con realtà internazionali e argomenti di importanza globale, facendoli riflettere sul futuro del nostro pianeta.