RIETI - “Giorno della Memoria” per ricordare i milioni di morti dovuti all’Olocausto. Il Liceo “Epn” di Rieti intende mantenere viva questa “memoria”, organizzando due diversi eventi tesi a sensibilizzare gli alunni della scuola secondario di I e II grado ad un tema così importante.Nel corso della mattina del 27 gennaio, all’Auditorium Varrone, gli studenti dell’Epn si alterneranno nel leggere poesie e racconti dei sopravvissuti al genocidio, e gli allievi del Liceo Musicale si esibiranno con brani musicali legati al tema. Parteciperanno gli studenti le scuole medie, in particolare quelli dell’I.C. “A.M.Ricci”, “A.Merini”, “G.Pascoli”, “Marconi-Sacchetti-Sassetti” e di Leonessa.Il giorno successivo, la mattina del 28 gennaio, si terrà, sempre all’Auditorium Varrone, la presentazione del libro di Giuseppe Manzo, “I giovani e la memoria”, che racconta anche il contributo fondamentale della Resistenza di matrice reatina. Anche in questo caso saranno letti alcuni brani tratti dalle testimonianze dei superstiti alla tragedia, verranno proiettati dei video e si esibirà il Liceo Musicale. Saranno presenti le classi quinte dell’Istituto che in tal modo approfondiranno anche dei temi strettamente riconducibili al percorso di “Cittadinanza e Costituzione”, occasione formativa importante in vista dell’Esame di Stato.