Giovedì 6 Gennaio 2022, 00:10

RIETI - Gli appuntamenti dell'Epifania in tutto il Reatino.

A Leonessa, oggi, l’arrivo dei Re Magi alle 12 in piazza VII Aprile, con la distribuzione di dolciumi e regali, mentre alle 17.30, a cura dell’Associazione La Fenice, «zuppa e vino in piazza». Ad Amatrice, oggi, per l’intera giornata, nel tendone natalizio (ex Anpas), la “Befamatrice”. Si chiudono i festeggiamenti natalizi a Borbona, con l’arrivo della befana: oggi, doni ai più piccoli, calze piene di dolci, giochi e animazione. Dalle 12.30, in piazza Martiri 4 Aprile, la nonnina con la scopa regalerà sorrisi ai bambini del paese che saranno presenti.

A Greccio, la rievocazione storica del primo presepe vivente della storia, quello realizzato da San Francesco nel 1223 al ritorno dopo il viaggio in Palestina. Sin dall’anno 1972, ogni Natale a Greccio si rivive quell’atmosfera attraverso la rievocazione storica. Oggi e poi domenica alle 17.30 sono previste le ultime due repliche dell’evento nel grande piazzale ai piedi del Santuario, dove sono allestite le tribune e le tensostrutture per accogliere i visitatori.

I presepi da poter visitare in questi scampoli di feste sono quello di Borbona, a Piedelpoggio di Leonessa e quello dei pastori realizzato a Vallecupola di Rocca Sinibalda. Per quel che riguarda invece le esposizioni presepiali nel Lazio, sono nell’oratorio della chiesa di San Pietro Martire a Rieti: secondo le disposizioni della Caserma Verdirosi, l’oratorio di San Pietro Martire e, di conseguenza, le esposizioni presenti de “La Valle del Primo Presepe” seguiranno gli orari dell’attiguo hub vaccinale, dalle 8 alle 18.