Epicentro Trail: appuntamento il 3 giugno ad Accumoli

RIETI - Conto alla rovescia per l’appuntamento con il trail ad Accumoli. Gli organizzatori Accumoli in Marcia (RI) e Back to Campi (Pg), le due associazioni gemellate in “restarTrail”, sono impegnate per riportare il trail ed il turismo nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Torna la seconda edizione di "Epicentro Trail" ad Accumoli: sabato 3 giugno sarà il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga ad ospitare il percorso competitivo di 22 km, riservato agli atleti. Per chi vuole fare una passeggiata non competitiva con i meravigliosi panorami montani della Laga e dei Sibillini, è a disposizione un percorso di 6 km.

Accumoli in Marcia è supportata da Alessandro Nardo, della Scuola di Maratona di Vittorio Veneto, oltre alla collaborazione di Aurelio Michelangeli di Parks Trail e l'UISP di Rieti. I presidenti Renzo Colucci (Accumoli in Marcia) e Roberto Sbriccoli (Pro Loco di campi) sono pronti ad accogliere i numerosi atleti che anche quest’anno si cimenteranno nello stupendo percorso naturalistico.

Iscrizioni competitiva su: www.timingrun.it

Iscrizioni passeggiata non competitiva ed informazioni su: www.accumoliinmarcia.it

Intanto il 2 giugno aprirà il weekend la 2° edizione del Trofeo Amatoriale di Accumoli di calcetto, che si svolgerà a partire dalle ore 10:00.

Nei giorni del 2-3 giugno spazio anche alla cultura con la mostra fotografica su Accumoli prima e dopo il sisma.

Ci saranno anche immagini delle attività economiche della zona. L’esposizione è visitabile nel centro “Accupoli”.

L’attività dell’associazione “Accumoli in marcia” prosegue il 15 luglio prossimo con la 2^ Randonnèe di Accumoli, valida per il brevetto ARI. Il percorso su strada sarà di 200 km: la partenza è prevista tra le 8 e le 9.

Per le iscrizioni: www.audaxitalia.it e www.accumoliinmarcia.it