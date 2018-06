RIETI - La Eos Ritmica vince il primo premio al Concorso nazionale Roma Dance Festival come miglior gruppo nella categoria Idea Coreografica (junior).



"E’ un grandissimo risultato per la squadra agonistica della Eos - spiega una nota - che dopo la vittoria al concorso Roma Sport Experiance si aggiudica un altro premio prestigioso. Unione italiana Danza (Udi) seleziona la Eos Ritmica come scuola che parteciperà al programma tv iCREW a Cinecittà Word dal 2 al 8 settembre.

Al concorso, che si è svolto all’Auditorium del Massimo, si sono confrontati 1.200 ballerini, 222 coreografie, 80 coreografi. La Eos era presente e ha vinto con la coreografia “E’ cosi difficile dire addio”, creata da Tatiana Sinogheikina e Beatrice Inches. Un’esperienza indimenticabile per le ginnaste della Eos e loro famiglie. Un ringraziamento all’Udi e a Bianca Pasqual Marsettin per l'ottima organizzazione",

Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA