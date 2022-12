Eos Ritmica seconda al Concorso nazionale di danza a Roma

RIETI - Sabato 3 dicembre si è svolto a Roma all’Auditorium del Massimo il Concorso nazionale di danza Promesse in Scena. Eos Ritmica vince il secondo premio nella categoria Composizione coreografica Junior con 16 componenti del gruppo presentando al concorso la coreografia “ Apri le tue ali” ideata e creata da Tatiana Sinogheikina.

«Una bellissima serata organizzata in modo impeccabile da Unione Italia Danza nella splendida cornice dell’Auditorium . Tantissimi emozioni per il pubblico presente al teatro per questo prestigioso appuntamento che ha visto esibirsi numerose scuole di danza e apprezzare le suggestive coreografie eseguite dai ballerini talentuosi preparate con cura e dedizione dai coreografi nelle varie categoria del concorso: composizione coreografica, danza classica, modern e urban».

«Felici e onorate di aver partecipato con le nostre giovanissime atlete che si sono esibite con eleganza e leggerezza conquistando il secondo posto. Complimenti a Marta Paris, Caterina De Paola, Ludovica Perugino, Giorgia Felicioni,Ambra Casanica, Alessandra Baranyuk, Anna Pastore, Maria Sofia Corallo, Aurora Londei, Sofia Boncompagni, Noemi Mostarda, Letizia Di Battista, Martina Tosoni, Aurora Barbacariu, Sofia Di Pietro e la più piccola del gruppo Chiara Curini di soli 6 anni».