Disagi in Sabina a cuasa del maltempo: alcune abitazioni senza energia elettrica per oltre 15 ore

RIETI - E’ tornata poco fa la corrente a San Luigi, la frazione di Poggio Mirteto dove ben 11 utenze per un guasto alla linea dovuto al maltempo di ieri erano rimaste senza energia elettrica. Diciotto ore e più senza energia elettrica, da ieri dopo le 17.30 fino alle 12 di oggi. In tutto questo tempo telefonate e segnalazioni per avere tempi certi sulla riattivazione.

La situazione

«Senza la possibilità di far funzionare il riscaldamento a avere acqua calda per una doccia in undici case – recita una delle tante segnalazioni arrivate alla nostra Redazione - Il call center di e-distribuzione sin da subito aveva spiegato che c’erano tecnici ed operai al lavoro ma fino ad oggi a mezzogiorno nulla era cambiato. Finalmente alle 12 e qualche minuto è tornata la luce nella nostra frazione. Butteremo gli alimenti che in questo tempo, malgrado i congelatori domestici, non si sono mantenuti. Tiriamo un sospiro di sollievo per il guasto riparato perché 11 famiglie senza nemmeno l’acqua calda e riscaldamenti in pieno inverno, col maltempo di questi giorni, non è davvero il massimo che ci si può auspicare».

