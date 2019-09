© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Non è nuovo ad imprese simili ma questa volta il nome di Marco Maggi Stavros del Motoclub Ammotora Rieti rimarrà nell’albo d’oro della edizione 2019 dell’Extreme Enduro Lika, una delle gare internazionali di Enduro Estremo più conosciuta e blasonata, che in questa edizione ha visto la partecipazione record con piloti di fama mondiale«Il nostro Marco dopo una prestazione brillante nel prologo del venerdi, in gara sfodera gli artigli e chiude al secondo posto in categoria Silver40+, primo degli italiani in categoria - si legge nalla nota del club - Un’altra grande performance per il pilota del Motoclub Ammotora Rieti, con la sua Husqvarna 300 tpi. I complimenti per lui da tutti i sostenitori e dai ragazzi del Motoclub, li ha ricevuto al suo ritorno in occasione della partecipazione di tutto il team del Motoclub Ammotora rieti, oltre 25 piloti, che hanno preso parte alla classica Motocavalcata Città di Leonessa».