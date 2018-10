RIETI - Il baby talento reatino Cristiano Fasciolo - con una gara di anticipo - si laurea campione regionale “Mini enduro” Umbria nella categoria 85 Junior.



Ad incoronare il giovanissimo centauro è stato il tecnico tracciato anconetano di Loreto dove sabato 29 e domenica 30 settembre il 12enne reatino ha centrato una splendida doppietta confermando le doti tecniche e l’estrema abilità in sella alla propria moto da enduro tra contropendenze, canali e buche in una competizione interregionale (Marche e Umbria) con circa 35 atleti.

Così, addirittura in anticipo sulla chiusura ufficiale del campionato, il piccolo Mirko - tesserato con il blasonato Moto club Spoleto 1921 e in forza nel “Team junior racing project” - ha conquistato matematicamente il prestigioso titolo facendo suo il campionato regionale umbro con oltre 100 punti messi in cascina. Il centauro ha disputato il campionato italiano e quello regionale con il Team Jrp sotto l’attenta guida tecnico-sportiva dell’istruttore federale Andrea Benedetti e supportato dal team “Mototecnica factory”.

L’ultimo appuntamento stagionale del giovane “iridato” è fissato per il prossimo 28 ottobre a Umbertide ma sarà soltanto una pura formalità e una gara da disputare in assoluto relax. Ma ora, con la chiusura della stagione agonistica, per il pilota sabino arriverà il passaggio nella categoria Senior dove si confronterà e scenderà in lizza con piloti quotati e di alto livello ai quali è già pronto a dare filo da torcere.

