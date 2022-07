Rieti, emergenza sangue al de Lellis. Avis: «Manca sangue 0 negativo e 0 positivo.»

RIETI - Emergenza sangue a Rieti. A lanciare l'allarme è l'Avis reatina, che ha rinnovato un accorato appello per il mese di luglio in cui si registra la mancanza di sangue 0 negativo e 0 positivo.

«Torniamo a chiedere un grande aiuto per il nostro Ospedale De Lellis - spiega Aldo Lafiandra per l'Avis Comunale di Rieti - che ci chiede di attivarci per chiamare alla Donazione di Sangue i nostri Cittadini. Le Nostre Donatrici e i Nostri Donatori sono già stati allertati ma in questo critico momento siamo a sensibilizzare tutti i cittadini. Ricordo che si può donare in Ospedale la mattina dalle 8,30 alle 11,00 il lunedì, mercoledì e giovedì e dalle 8,00 alle 11,00 il martedì, venerdì e sabato previa prenotazione chiamando il 0746 278352. Per Donare bisogna andare a digiuno ma un te o un caffè sono consentiti e recarsi al Centro con un documento e la tessera Sanitaria».