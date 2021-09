Rieti, al via anche nel Reatino il numero unico per le emergenze

Lunedì 13 Settembre 2021, 11:47

Rieti - Da domani anche nella provincia di Rieti scatterà l'ora per l'attivazione del Nue il nuovo Numero unico per le emergenze (112) in linea con il processo di adeguamento alle direttive imposte dall'Unione europea. Componendo il 112 ora sarà possibile contattare tutte le forze dell’ordine (carabinieri, polizia, 118, vigili del fuoco) in quanto sarà l’operatore della Centrale Nue a smistare la chiamata alla sala operativa competente in base alla tipologia di intervento richiesta dall'utenza. In Italia il servizio NUE112 era già attivo in alcune regioni. Al 112 saranno ora convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. Una direttiva nata per una maggiore "internazionalizzazione" del soccorso ed una maggiore efficacia nella risposta alle emergenze dei cittadini.