RIETI - Nuova emergenza maltempo a Rieti, provincia sferzata fin dalle prime ore del mattino da forti piogge e dal forte vento. Attivato subito il sistema di monitoraggio della rete scolante da parte del Consorzio Etruria Meridionale e Sabina – Bonifica Reatina, con tutte le squadre impegnate per verifiche, controlli e sopralluoghi.



I fronti più critici sono, al momento, Greccio e Contigliano per le diffuse esondazioni dei torrenti Colle Mare e San Lorenzo. Esondazioni segnalate anche sul Canale Allacciante Gronda Ovest – sempre in territorio di Contigliano – dove la direzione tecnica del Consorzio ha deciso di istituire un presidio fisso in prossimità di Ponte Sellecchia, a tutela degli insediamenti urbani.

«Le idrovore consortili sono tutte in funzione. La situazione generale è sottoposta a monitoraggio continuo da parte delle squadre di operai – spiega il commissario Luciana Selmi – che ringrazio anche oggi per la professionalità, ma soprattutto per lo spirito di dedizione e l’impegno continuativo».

Attivata anche la sorveglianza sui torrenti Canera e La Riana e sui corsi d’acqua che attraversano l’abitato di Casette. Al momento le strutture e le opere idrauliche nel loro complesso, sebbene siano messe severamente alla prova, stanno reggendo bene alla violenza di questa nuova, ennesima ondata di maltempo.

«Il monitoraggio – precisa il direttore Vincenzo Gregori – è esteso sui 250 chilometri complessivi della rete scolante ed è eseguito in stretta collaborazione con Comuni, Enti Locali e Amministrazione Provinciale».

Ultimo aggiornamento: 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA