Rieti in emergenza, la Pianese fa paura: Boccolini: «Ma non è gara-bivio»

Sabato 30 Ottobre 2021, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 13:17

RIETI - Ancora un test delicato per il Rieti che domenica dovrà fare i conti con la trasferta toscana sul campo della Pianese dell'ex Matteo Cericola. Con appena 5 punti in classifica e i mugugni dei tifosi, la gara potrebbe sembrare già un bivio, ma Alessandro Boccolini non la pensa affatto così: «Non la considero una gara-bivio - spiega alla vigilia -, alla settima giornata mi sembra eccessivo, specialmente vista la caratura di un avversario come la Pianese. Qquesto momento di difficoltà sembra non passare e allora dovremo dare tutti qualcosa in più a cominciare da me. Serve una mentalità e una concretezza diversa per ottenere il risultato, specialmente quando siamo a pochi passi dalla porta: in questo momento siamo carenti sotto questo aspetto, ma dobbiamo migliorare assolutamente».



La Pianese è squadra vera, costruita per tenere testa all'Arezzo e già questo basta per capire cosa attende la formazione amarantoceleste nella trasferta senese. «Incontriamo un'ottima squadra - aggiunge Boccolini - che viene da una sconfitta immeritata. Siamo ancora in emergenza specialmente sugli under, un fattore che ci condiziona anche sulle scelte dei più grandi. Palermo? Ha lavorato col gruppo in settimana, ma è ancora da valutare. Tirelli è recuperato, ma è out Pensalfini che mi toglie una scelta in più sul gruppo dei 2002 e Scibilia che torna a disposizione dalla prossima settimana».



Col ritorno all'ora solare la gara si gioca alle 14,30.