Rieti, emergenza coronavirus: al via nuove misure di prevenzione e contenimento, dal 20 agosto test anche in plessi scolastici

RIETI - La Direzione Aziendale della Asl di Rieti annuncia ulteriori strategie, per poter fronteggiare, con la maggiore efficacia possibile, una eventuale seconda ondata della pandemia correlata al Covid-19.

L’Azienda, in queste ore sta programmando varie attività di monitoraggio sulla popolazione tra cui i test di sieroprevalenza per gli iscritti a Sanimpresa presenti a Rieti (fino all’8 agosto) e per i plessi scolastici (tra il 20 agosto e l’11 settembre), sta proattivamente recuperando le prestazioni sospese, sia per quanto riguarda le visite che le prestazioni diagnostiche, sul territorio e l’ospedale (a partire dal 9 luglio), sta potenziando la comunicazione alla cittadinanza per sensibilizzare l’attenzione all’uso delle misure di sicurezza previste, oltre che alla garanzia di spazi sanitari di accoglienza sicuri, sanificati, controlli su Strutture sociosanitarie, Residenze Sanitarie Assistenziali, Casa Circondariale ed il miglioramento dei Percorsi di cura dei pazienti “a rischio” e “non a rischio”.

Nella forte volontà di agire con azioni di prevenzione attiva e di indagine epidemiologica, la Direzione Aziendale ha disposto, secondo le linee di indirizzo del Ministero della Salute e della Regione Lazio, lo stato di quarantena per i cittadini di rientro da paesi extra UE ed extra Area Schengen e, se occorre, anche per i cittadini delle suddette aree dopo valutazione del personale sanitario del Servizio Igiene Sanità Pubblica preposto. La Direzione Aziendale della Asl di Rieti comunica che, la segnalazione al SISP di tutti gli assistiti di rientro dall’estero può essere effettuata utilizzando la mail medicinadibasecovid@asl.rieti.it oppure la mail sispaslrieti@asl.rieti.it , da parte dei Medici di Medicina Generale e Pediatri Libera Scelta, al fine di effettuare la prevista intervista epidemiologica. La stessa casella di posta elettronica deve essere utilizzata per segnalare possibili casi Covid sospetti, da sottoporre all’attenzione del SISP per le opportune valutazioni, oltre all’utilizzo di quanto previsto dalla Regione Lazio attraverso la piattaforma ‘LazioDoctor’. Per richiedere i referti dei tamponi, i cittadini possono utilizzare la mail referticovid@asl.rieti.it allegando copia di un documento di riconoscimento o delegando il proprio MMG. Nel caso di test sierologici con riscontro di positività alla IgG, il MMG/PLS, deve inviare la richiesta di tampone alla casella sieroprevalenza@asl.rieti.it che verrà eseguito entro le 48 ore dalla segnalazione. Infine, si comunica che è stata attivata la mail aziendale sispaslrieti@asl.rieti.it per i pazienti che dovranno accedere alle strutture sanitarie e sociosanitarie: il MMG dovrà inviare la richiesta di tampone con la ricetta dematerializzata. Il SISP contatterà il paziente e lo convocherà per l’effettuazione attraverso la modalità drive-in, mentre per paziente non trasportabili verrà disposto il tampone a domicilio.

Ancor più spazio e attenzione sarà attribuito all’integrazione dei Servizi sanitari con la Medicina del territorio: la collaborazione con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e gli Specialisti ambulatoriali, permetterà di assicurare prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate a pazienti, acuti o cronici, con bisogni differenti e diverso grado di complessità. In quest’ottica, ad esempio, la Asl di Rieti intende estendere l'innovazione tecnologica a tutti i Percorsi di cura, attivando anche i programmi di Telemedicina, al fine di promuovere la tempestività e l’appropriatezza delle cure, facilitare il passaggio di ‘setting assistenziale’, migliorare la presa in carico soprattutto dei pazienti cronici su cui monitorare, attraverso tali strumenti, anche l’aderenza ai trattamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA