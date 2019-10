© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Concerto il prossimo 2 novembre alle 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale “V. Antonellini” dell’Aquila in occasione della 45° stagione concertista dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, a esibirsi il giovane talento Emanuele Orsini, cresciuto nella classe di flauto traverso dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado Minervini-Sisti guidata dal Prof. Sandro Sacco e iscritto presso i corsi accademici dell’ISSM “G. Briccialdi” di Terni. Il flautista è risultato vincitore del Premio Nazionale delle Arti 2018/2019 nella sezione Strumenti a fiato (legni), il prestigioso riconoscimento del MIUR che ogni anno assegna agli allievi più meritevoli iscritti presso le istituzioni e ai corsi accreditati del sistema AFAM. Emanuele si esibirà come solista con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese con l’esecuzione del Concerto in Mi minore per flauto e archi di Saverio Mercadante, esibizione dedicata proprio al vincitore del Premio Nazionale delle Arti.