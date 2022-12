Emanuele Fagiani entra in consiglio comunale e viene eletto vicepresidente

RIETI - Nel corso del Consiglio comunale odierno, il consigliere Emanuele Fagiani è entrato nell’assise in surroga del consigliere comunale deceduto Lidia Nobili.

Lo stesso Fagiani è stato eletto vicepresidente del Consiglio con 20 voti favorevoli.

«Auguro buon lavoro al neoconsigliere comunale Emanuele Fagiani, eletto vicepresidente del Consiglio - afferma il sindaco Daniele Sinibaldi - Emanuele, sia all’interno della maggioranza che nella vita stessa del Consiglio, eredita un ruolo importante da Lidia Nobili, figura di spicco della politica locale che anche in questa occasione intendo ricordare per l’impegno profuso in tanti anni al servizio della Città”.