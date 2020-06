RIETI - «Continua il processo di rinnovamento all'interno di Forza Italia per la provincia di Rieti sempre nell’ottica di un rilancio del partito sul territorio e sulla scia del buon lavoro svolto finora», inizia così la nota.

Dopo la nomina di Simone Labonia come nuovo coordinatore cittadino Forza Italia, è arrivata la nomina del neo Coordinatore Provinciale di Forza Italia Giovani: si tratta dell'ingegnere Emanuele Coronetta, ex consigliere comunale di Castel Sant’Angelo e referente locale di Anci Lazio Giovani.

Il Coordinatore uscente Forza Italia Giovani Tony La Torre ora dirigente regionale e vice coordinatore vicario provinciale FI ha così commentato la nomina: «Le mie congratulazioni ed un grande augurio di buon lavoro ad Emanuele, persona di stima e fiducia, un ottimo collaboratore che merita a pieno il suo nuovo titolo. Sarò come sempre a disposizione e a lavoro per la crescita della nuova classe dirigente e raddoppierò l’impegno nel partito giovanile della nostra provincia».

Sulla stessa linea le dichiarazioni del Coordinatore Provinciale di Forza Italia Sandro Grassi: «Grande soddisfazione per la nomina dell’ingegnere Emanuele Coronetta come Coordinatore Provinciale dei giovani. Ringrazio Tony La Torre per il lavoro svolto per anni fino ad oggi e per aver concorso insieme a me ad individuare il suo degno sostituto. Tony lascia l'incarico di responsabile provinciale salendo di grado, ora dirigente nel coordinamento regionale di F.I. Giovani Lazio con delega all’organizzazione. Auguro a Emanuele un buon lavoro a nome mio personale e del partito che rappresento, convinto che saprà svolgere un ottimo lavoro in un’ottica di rinnovamento del partito nella ns provincia».

Il neo Coordinatore Provinciale di Forza Italia giovani ha commentato così la sua nomina: «Un risultato raggiunto dopo anni di militanza ed impegno al fianco del partito, condividendo riunioni, pensieri e battaglie. Una squadra unita e coesa, nonostante il periodo storico che ha visto la crescita di partiti e movimenti di protesta, che parlano alla pancia del cittadino. Noi​ abbiamo sempre parlato alla testa delle persone, scevri da frasi fatte o di comodo, non perdendo mai le nostre origini. Inizierò subito a lavorare, con grande determinazione e voglia di fare.

Ringrazio il Coordinatore Provinciale di Rieti Sandro Grassi, il Coordinatore Provinciale Giovani uscente Tony La Torre, l’intero Coordinamento Nazionale Giovani, nelle vesti di Marco Bestetti ed il Coordinatore Regionale Alessio Pagliacci».

© RIPRODUZIONE RISERVATA