di Lorenzo Quirini

RIETI - Be’er Sheva gremito per il live di Emanuele Colandrea, svoltosi ieri sera (venerdì 6 aprile). Un altro grande successo per il locale di via dei Pozzi, che ha ormai abituato i numerosi clienti a eventi di questo calibro. Decine di spettatori sotto il palco per applaudire e cantare con Colandrea, in scena accompagnato dalla sua chitarra e da Erika, giovane e talentuosa percussionista che spalleggia il cantautore i tutti i suoi concerti. “Notti Romane”, “Nascondigli per i cani”, “Senza niente addosso”, “I Nomi Di Attilio” sono solo alcuni dei brani più apprezzati dai fan, che hanno fatto sentire la propria voce e la propria presenza al grande ospite. Momento magico quello in cui Colandrea ha condiviso la scena con il suo storico collaboratore Galoni, altro cantautore molto noto nella scena indipendente. Come da pronostico una serata in cui non è mancato il divertimento, caratterizzata da un’atmosfera calorosa e familiare, grazie soprattutto all’indiscusso talento e alla simpatia del giovane artista di Latina.

Sabato 7 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18



