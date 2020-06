L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

RIETI - Intervista all'ormai ex assessore all'Innovazione del Comune di Rieti, Elisa Masotti: ​«Le mie dimissioni sono politiche».Masotti spiega le ragioni che l’hanno portata a lasciare la giunta Cicchetti. «Sulla questione delle antenne selvagge sul tetto del Comune il sindaco non ha preso posizione. Io ostacolata in tutti i modi».