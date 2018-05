RIETI - Lutto nel mondo del calcio: è morto Elio Giulivi, 85 anni, ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti, guidata per 11 anni, e coinvolto nella storica partita Rieti-Pomezia. Era il 1° giugno 1997 quando al Fassini andò in scena lo spareggio per la promozione in serie D, poi ottenuta dal club amarantoceleste a fine giugno nello spareggio nazionale a Castelvetrano. La partita fu sospesa nei minuti di recupero, con il Rieti in vantaggio 1-0, perché gli ospiti erano rimasti con sei uomini in campo a causa di 5 espulsioni. L'arbitro, Salvatore Marrazzo di Salerno, modificò il primo referto e nel secondo attestò che la partita si era chiusa regolarmente.



Nel 2011 la Corte dei Conti condannò l'arbitro campano, l'ex designatore Can D Pietro D'Elia, anch'esso di Salerno, e l'ex presidente della Lnd Elio Giulivi, a risarcire 407 mila euro al Coni per danno erariale. La somma corrisponde alla metà di quella pagata (oltre 1 miliardo e mezzo di vecchie lire) agli scommettitori, perchè Rieti-Pomezia, inserita nel concorso Totogol, doveva essere tolta non essendosi conclusa regolarmente e in sostituzione avrebbe dovuto essere inserita (come da regolamento) la partita di riserva, Bologna-Inter, terminata 2-2, con conseguente modifica della colonna vincente e del montepremi da pagare. Invece, prima che venisse accertata la falsità del referto, il Coni pagò le vincite ai giocatori considerando valida la colonna stilata sulla base del secondo referto.



Successivamente, il Coni dovette corrispondere le vincite anche agli altri scommettitori che, alla luce dell'alterata composizione della schedina, erano rimasti esclusi e si erano rivolti alla procura di Rieti. Marrazzo confessò di essere stato indotto da D'Elia (che confermò) e da Giulivi (che negò) a modificare il referto.



Per i giudici ci fu un nesso di causalità tra il comportamento illecito contestato ai tre e il danno economico patito dal Coni, costretto a pagare due volte le vincite. Per la Corte dei Conti, però, ci sarebbe stato il coinvolgimento di altripersonaggi appartenenti ai vertici del Coni, ma le indagini non riuscirono a identificarli.

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



