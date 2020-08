Rieti, l'elicottero Drago del vigili del fuoco calamita la curiosità dei turisti in vetta al Terminillo. Foto

RIETI - Fuori programma per turisti ed escursionisti in alta quota sul Terminillo per l'arrivo dell'elicottero Drago dei Vigili del fuoco sul rifugio Massimo Rinaldi. Nessun incidente o dispersi in montagna: da quanto appreso solo il trasporto di materiale e strumentazioni per i ripetitori.



Una visita a quota 2.108 metri che ha calamitato l'attenzione e la curiosità delle tante persone presenti questa mattina e che si sono subito armate di telefonino per scattare una fotografia o effettuare una ripresa video dell'incontro ravvicinato con l'elicottero .