RIETI - Al momento, è l’unico confronto tra candidati sindaci che si terrà in vista delle amministrative in programma sul territorio provinciale domenica 26 maggio.Questa sera (22 maggio) alle ore 21, nella palestra di Casperia si confronteranno i tre candidati sindaci Alessandro Colalelli per la lista “Casperia nel cuore”, Marco Cossu per “Siamo Casperia” e Giancarlo Sileri di “Casperia bene comune” moderati dal giornalista de Il Messaggero Samuele Annibaldi.Con domande, modalità e tempi di risposta comuni a tutti, gli aspiranti primi cittadini illustreranno alla platea di elettori, che si annuncia numerosa, le loro idee per il futuro di Casperia.Comunque andrà, il comune sabino avrà un nuovo sindaco, visto che l’uscente Stefano Petrocchi ha passato il testimone al vice Marco Cossu. Per Petrocchi, presente nella lista “Siamo Casperia” con la giunta in carica al completo, in caso di elezione si tratterebbe del quinto mandato consecutivo: due da consigliere dal 1999 al 2009, due da sindaco dal 2009 ad oggi.Giancarlo Sileri torna dopo aver guidato il Comune dal 1999 al 2009. Con lui ci sarà anche Maurizio Angelelli che lo aveva affiancato nei suoi due mandati. Nell’ultima tornata elettorale Angelelli è stato eletto in minoranza con Alessandro Colalelli, oggi abbandonato per tornare da Sileri. In “Casperia bene comune” presente anche Francesco Petruccioli, storico esponente di sinistra che vanta il primato di essere stato consigliere di maggioranza tanto con Sileri dal 2004 al 2009 quanto con Stefano Petrocchi dal 2009 al 2014.Alessandro Colalelli dopo aver mancato l’obiettivo nel 2014, torna a candidarsi come sindaco di “Casperia nel cuore” per la seconda volta consecutiva.