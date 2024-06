RIETI - Miranda Glandarelli si conferma nuovamente sindaco di Tarano. Battuto lo sfidante Ruggero Carletti, tornato in corsa per il ruolo di sindaco che aveva già ricoperto negli anni 90’. Per Miranda Glandarelli il 61,64% delle preferenze con 503 voti raccolti, contro i 313 di Carletti. Sarà il terzo mandato consecutivo per il sindaco uscente che era stata già eletta nelle elezioni del 2014 e del 2019.

