Giovedì 2 Dicembre 2021, 00:10

RIETI - Italia viva ha deciso di correre con il terzo polo alle prossime provinciali di dicembre, ma ancora non ha sciolto i nodi per quanto riguarda le elezioni comunali del 2022. E a quando sembra molto dipenderà anche dagli uomini che i diversi schieramenti sapranno mettere in campo. «Voglio subito sgombrare il dubbio da qualsiasi fraintendimento, a oggi non c’è nessuno accordo a livello comunale con il cosiddetto terzo polo. Nell’ultima riunione di partito abbiamo deciso di parlare solo con i candidati sindaci».

Simone Miccadei, coordinatore cittadino di Italia viva, precisa qual è la posizione del suo partito in merito alla scelta del candidato sindaco. «Italia viva o va a destra o a sinistra – sottolinea – oppure al centro con un proprio candidato, uomo o donna che sia». Il coordinatore poi esclude l’appoggio del proprio partito a una ipotesi Ubertini, così come proposto dal terzo polo. «Perché – sottolinea – una volta che il terzo polo va a interloquire con il Partito democratico, Carlo Ubertini non può essere più il nostro candidato. E’ una persona che stimo personalmente, ma per avere il nostro appoggio, la sua dev’essere una candidatura autonoma rispetto ai dem». L’esponente renziano poi fa sapere che la prossima settimana vedrà il candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi. «Come abbiamo detto incontreremo i candidati sindaci che lo vorranno. Italia viva è disponibile ad incontrare in maniera ufficiale anche Sinibaldi. A quelli che contestano questa scelta dico: si può essere un’alleanza di Uniti per Rieti con il Pd? Noi distinguiamo le comunali dalle politiche. Alle comunali non abbiamo preclusioni per nessuno, se il centrosinistra ci richiama siamo pronti anche ad interloquire con loro, anche se ci hanno estromesso dal tavolo». E poi tiene a precisare sulla presunta alleanza con il partito di Berlusconi.

«Ad oggi con Forza Italia non abbiamo nessun accordo né alle provinciali né alle comunali. Abbiamo solo interloquito e detto che siamo pronti a collaborare in futuro. Non c’è nessuna lista con questo partito», afferma. Miccadei infine spiega anche questa strana alleanza con il movimento Cinquestelle alle provinciali. «Per noi partiti e movimenti li fanno le persone, soprattutto quando si tratta di amministrare la città e la Provincia. Nel caso specifico c’è un Roberto Casanica, persona stimata da tutto il partito, con la quale abbiamo aperto un rapporto franco e sincero, legato solo e esclusivamente alle prossime elezioni provinciali», conclude.