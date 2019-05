Ultimo aggiornamento: 19:47

RIETI - Ad urne ancora aperte, alcuni sindaci del Reatino, in attesa dell'ufficialità, risultano di fatto già eletti sindaci.In undici comuni, era presente un unico candidato e, per essere eletto, occorreva il 50 per cento più uno dei voti come affluenza e il 50 per cento +1 dei voti validi. Questo secondo requisito sarà definito solo a urne chiuse, ma il "quorum" dei votanti è stato raggiunto in 9 di questi undici comuni. Pertanto, in attesa che vengano ufficializzati i voti validi necessari, il "quorum" dei votanti è stato superato in 9 degli 11 Comuni "monolista".Alle 19, pertanto, tra gli 11 comuni "monolista", superato il 50%+1 dei votanti a:(56,25% di affluenza) con il candidato unico Paolo Rinalduzzi(56,26%) con il candidato unico Luigi Taddei(60,75%) con il candidato unico Franco Piersanti(59,33%) con il candidato unico Vincenzo Leti(54,43%) con il candidato unico Danilo D'Ignazi(59,46%) con il candidato unico Giovanni Vallocchia(52,87%) con il candidato unico Franco Giraldi(59,62%) con il candidato unico Miranda Glandarelli(56,57%) con il candidato unico Danilo PezzottiPer l'ufficialità bisognerà attendere il 50%+1 dei voti validi.