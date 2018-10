© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dal 1° ottobre i cittadini che desiderano prestare servizio come Presidente o Scrutatore di seggio elettorale durante le consultazioni elettorali, possono presentare domanda per essere iscritti nei rispettivi albi.Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio elettorale è necessario essere inseriti nell’apposito albo, tenuto e aggiornato dalla Corte di Appello di Roma, ed avere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune e di età non superiore ai 70 anni, essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore.Per poter svolgere la funzione di Scrutatore di Seggio Elettorale è necessario essere iscritti nell’apposito albo, depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune ed avere i seguenti requisiti: essere elettore del Comune, avere assolto gli obblighi scolastici.Non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di segretario e di scrutatore le persone che appartengono alle seguenti categorie:i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti a Forze armate in servizio;i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;Successivamente alla circolare M.I. n. 46/2018, i richiedenti per l’iscrizione all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale devono dichiarare: di aver già svolto diligentemente le funzioni di Vicepresidente, Scrutatore e Segretario di seggio oppure essersi distinto nella propria attività professionale o, comunque, nella società civile per doti di serietà, preparazione, senso del dovere, imparzialità ed equilibrio.Gli interessati dovranno presentare, spedire tramite raccomandata A/R o trasmettere via pec (allegando la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità) all’Ufficio Elettorale del comune, apposita richiesta di inclusione nell’albo dal 1° al 31 ottobre per i Presidenti e dal 1° al 30 novembre per gli scrutatori (non è necessario rinnovare la domanda da parte di chi è già iscritto), su apposita modulistica scaricabile dal sito web – www.comune.rieti.it sezione Servizi Demografici – Ufficio elettorale – Modelli di domanda, Sevizio Elettorale oppure disponibile presso gli uffici Elettorale ed URP del Comune di Rieti.Si invita ad indicare il numero di telefono al fine di essere contattati tempestivamente in caso di necessità durante le elezioni.E’ inoltre possibile nello stesso periodo presentare domanda di cancellazione dall’Albo dei Presidenti di seggio e degli scrutatori per giustificati e comprovati motivi.