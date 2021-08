Silvio Gherardi torna in politica: è candidato a Roma nella Lista Civica a sostegno di Michetti

Martedì 31 Agosto 2021, 15:49

RIETI - Silvio Gherardi, medico specialista in chirurgia d'urgenza e reatino d'adozione, sarà uno dei candidati nella Lista civica a sostegno di Enrico Michetti nella corsa al Campidoglio. Il manager del mondo industriale della salute, oltre che a Roma, dove è nato, ha vissuto a Catania, Pisa, Milano, Verona e, per diversi anni negli Stati Uniti e in

Svizzera. Attualmente si divide tra la Capitale e Rieti. Ex numero uno della Baxter, fu candidato sindaco al Comune di Rieti nel 2012 con una lista Civica nella tornata elettorale che vide Simone Petrangeli conquistare la poltrona di primo cittadino. Per tre anni svolse il ruolo di consigliere comunale.

«Concluso con successo il mio lavoro a Verona - ha detto all'Ansa Gherardi annunciando la decisione di candidarsi nella Capitale - ho deciso di offrire il mio servizio a Roma. J. F. Kennedy disse "non chiederti cosa può fare per te il tuo paese, ma cosa puoi fare tu per luì". Mi sono posto la stessa domanda. La risposta è stata semplice, univoca: impegnati per Roma, usa le tue competenze in campo sanitario, sociale, industriale per far rivivere la Città più bella del mondo, la Città patria della cultura occidentale, la capitale d'Italia. Da qui - ha concluso il chirurgo e manager - il mio impegno da candidato nella Lista civica per Michetti».