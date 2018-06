RIETI - Seggi aperti, solo oggi dalle 7 alle 23, a Rocca Sinibalda, per le elezioni amministrative, per scegliere sindaco e consiglieri comunali.

Ecco candidati e liste.





RINNOVAMENTO

Candidato sindaco

Annamaria Ciccaglioni



Candidati consiglieri

Stefano Antonacci

Angelo Cipolloni

Fabio Giovannini

Barbara Miniucchi

Mauro Petrangeli

Patrizia Ricci

Sabrina Scipioni

Daniele Serpietri

Francesco Sorrentino





RINNOVAMENTO COMUNALE

Candidato sindaco

Stefano Micheli



Candidati consiglieri

Romano Clementi

Paolo Cenciotti

Matteo Di Giuliani

Giovanni Lattanzi

Giuliano Miniucchi

Giovanni Piva

Daniela Proietti

Valentino Scipioni

Francesco Silvi

Stefano Spagnoli





INSIEME PER ROCCASINIBALDA

Candidato sindaco

Maria Rita Munzi



Candidati consiglieri

Umberto Baglioni

Cinzia Bucciolotti

Diego Clementi

Egisto Di Giacinto

Emanuela Franchi

Anna Giampietruzzi

Francesca Romana Pitorri

Gabriella Rondini

Claudio Solazzi



PROGETTO POPOLARE

Candidato sindaco

Valter Del Brusco



Candidati consiglieri

Gabriele Carella

Michele Antonio Cavuoti

Salvatore di Ronza

Luca Giorgi

Demis Guglietti

Mirco Lemma

Giuseppe Novellino

Vincenzo Pollano

Emiliano Proietti

Antonio Spaziani

Domenica 10 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA