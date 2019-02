Ultimo aggiornamento: 16:37

RIETI - Boom di consensi per “Territorio e partecipazione”, lista espressione di Fratelli d’Italia, che sbanca a Rieti e provincia e si attesta come primo partito. Risultato non scontato, tanto da rimettere in discussione anche accordi preelettorali? Si vedrà.Spiccano gli 8 voti conquistati da Claudia Chiarinelli nel comune di Rieti e i 5 di Simone Fratini a Fara Sabina che allargano definitivamente la crepa della maggioranza Basilicata. A seguire c’è la Lega con il vicecoordinatore provinciale Andrea Sebastiani eletto insieme a Gianfranco Gatti che ha totalizzato un record di preferenze nei piccoli comuni: ben 72.Resta fuori la farense Maria Di Giovambattista, cui l’investitura diretta da parte dell’altro vicecoordinatore provinciale, Davide Basilicata, non è bastata. In Forza Italia il consigliere uscente Albertino Roselli ha dovuto cedere il passo a Maurizio Ramagogi e Fabio Nobili che hanno ottenuto quattro preferenze a testa nel capoluogo.Nella lista di centrosinistra, quattro eletti: Tonino Ventura, Alessio Angelucci, Stefano Micheli e Emanuele Eroli. Grandi esclusi Enzo Antonacci e Luca Zonetti, sindaco di Castelnuovo di Farfa, portato dal consigliere regionale Fabio Refrigeri.