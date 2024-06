RIETI - Antonino Tomaselli è il nuovo sindaco di Poggio Catino. Il vicesindaco uscente ha avuto la meglio nella corsa a tre per la carica di primo cittadino raccogliendo 349 voti (45,74 %). Superata la concorrenza dei due consiglieri uscenti Paolo Lelli, secondo con 273 voti e il 35,78 %, e Antonio Favetta, che chiude con 141 voti (18,48%). Per il dottor Tomaselli si tratta del primo mandato come primo cittadino a Poggio Catino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA