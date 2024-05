Sabato 11 Maggio 2024, 18:41

RIETI - Va verso la continuità il Comune di Mompeo nel quale è stata presentata una sola lista, quella che fa capo al sindaco uscente Michela Cortegiani la quale si ricandida con l’obiettivo di portare avanti un ambizioso programma che prevede il completamento delle opere già avviate o finanziate e la programmazione e progettazione di nuove. La Cortegiani come unico scoglio da superare per la sua riconferma è quello del quorum necessario per essere eletta: il 50 per cento più uno dei voti validi. Per Michela Cortegiani nel caso di una quasi certa rielezione alle consultazioni dell'8 e 9 giugno prossimi si tratterebbe del secondo mandato consecutivo alla guida di Mompeo.

La lista

“Vivi Mompeo”

Candidato Sindaco: Michela Cortegiani

Candidati consiglieri: Alessio Collpeiccolo, Domenico De Angelis, Maria Angela Falà. Azzurra Fiori, Franco Fiori, Enrico Massari, Luca Quondamstefano, Oreste Siciliani, Stefania Tiburzi, Antonello Tosoni