Grandi manovre in vista delle elezioni comunali a Rieti: Italia Viva incontra il Pd

Sabato 18 Settembre 2021, 21:58

RIETI - In merito alle elezioni amministrative del Comune di Rieti, il Coordinamento cittadino di Italia Viva, dopo aver ricevuto l’invito, nella giornata di ieri 16 settembre, ha incontrato una rappresentanza del Partito Democratico cittadino.

«La Città di Rieti ha necessità di individuare le migliori energie per riuscire a far crescere l’economia e migliorare la qualità della vita dei Cittadini. Sulla base di questo presupposto Italia Viva ha ribadito l’importanza di mettere da parte le posizioni ideologiche e di ragionare concretamente sia sul programma che sulle persone che quel programma dovranno realizzare», si legge nella nota di Italia Viva.

«Crediamo fortemente che il prossimo Candidato Sindaco debba essere un profilo che rappresenti il rinnovamento, che tenga unite le forze moderate e liberal democratiche ed allo stesso tempo non sia la riproposizione di candidature già sperimentate e che a nostro avviso hanno fatto il loro tempo».

«Pensiamo inoltre che le migliori energie della Città non abitino necessariamente ed esclusivamente all’interno del recinto del centro-sinistra o del centro-destra ed è per questo che siamo e rimaniamo aperti ad esplorare soluzioni provenienti da altre forse politiche, da associazioni cittadine e forze indipendenti ma che comunque mantengano un profilo non estremista e populista».

«Oggi è il tempo di guardare a Rieti, al bene della Città e non agli interessi di parte, che essendo tali non possono riguardare tutti. C’è bisogno di rinnovare la classe amministrativa e dare speranza ad una Città che sta dimostrando, attraverso le sue migliori forze produttive, una forte propensione al rilancio».

«Abbiamo dei temi a cui teniamo particolarmente, tra questi c’è il tema dello sviluppo delle vie di comunicazione fisiche e tecnologiche con la Capitale e con l’intera provincia, gli interventi di riqualificazione della Città con particolare attenzione alla riqualificazione dei quartieri periferici, lo sviluppo ed il rinnovamento del tessuto agricolo con attenzione verso le nuove forme di agricoltura che possano rilanciare le colture tipiche del territorio e filiere produttive corte oltre ovviamente ad una gestione oculata e produttiva delle Aziende partecipate, con particolare attenzione alla situazione disastrosa che caratterizza Acqua pubblica Sabina, lo sviluppo dell’Università e del turismo di qualità».

«Abbiamo chiarito - conclude il Coordinatore Cittadino di Rieti, Simone Miccadei e la coordinatrice provinciale Susanna Barina - che il nostro partito continuerà a lavorare per costruire una coalizione che guardi alle persone oltre al programma, che rinunci a sposare posizioni sovraniste e populiste. Su questo mandato rimaniamo disponibili ad incontrare pubblicamente tutte le altre forze politiche con l’obiettivo di individuare il miglio candidato Sindaco per la Città che si dimostri essere in grado di guidare il nostro territorio fuori dalla crisi economica e sociale».