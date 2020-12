Maria Grazia Boscardini nuova presidente degli infermieri reatini: «Cambiamento da affrontare tutti insieme»

RIETI - Svolta storica per gli infermieri reatini. In tempo di covid, epoca di grandi cambiamenti, quello che un tempo era il collegio Ipasvi e che, con la riforma degli ordini, è divenuto Opi Rieti (ovvero “Ordine delle professioni Infermieristiche”) conosce dopo oltre vent'anni il cambio della guardia ai suoi vertici.

Alle elezioni del rinnovo del consiglio direttivo, tenutosi tra il 12 ed il 14 dicembre scorso, hanno visto affermarsi la “cordata” sostenuta da Maria Grazia Boscardini che con 162 preferenze è risultata la più votata fra i neo – eletti. Il nuovo consiglio l'ha così indicata come nuovo presidente: la Boscardini succede a Felicia Stagno, storico presidente degli infermieri reatini che da oltre vent'anni ricopriva il delicato incarico di un ordine che oggi, in provincia, conta quasi 1700 iscritti.

Con lei eletti vice-presidente Annalisa Testa – già segretario alcune consigliature fa nonché consigliere uscente - che succede a Maria Giovanna Picuti: riconfermati invece il segretario, Andrea Agostini, e la tesoriera storica dell'Ordine, Isadea “Leida” Vergari”. Riconfermati, quali consiglieri, Cristina Ricco, Federico Alfredini e Luisa Ciccaglioni. Il resto sono tutte “new entries”: Anna Boscolo Zemelo, Maria Cristina Camisola, Cristina Giagnoli, Mauro Gudini, Laura Iagnemma, Alessandra Martellucci, Serena Silvestri e Rossana Borseti.

Rinnovati anche gli altri organi dell'Ordine. La Commissione d'Albo ha indicato Emilia Trovatelli quale presidente, Michela Cavolata (Vice-Presidente) e Francesca Bulone (Segretaria). Consiglieri Maria Grazia Caroselli, Antonio Fasciolo,Simone Micheli e Sara Principessa.

Ai revisori dei conti riconferma per Paola Catenazzo (Effettivo): con lei Nico Paolini (Effettivo) e Marco Cuppari (Supplente).

La neo eletta Presidente, Maria Grazia Boscardini, già protagonista il 25 settembre scorso dell'evento organizzato all'Auditorium Varrone in occasione della giornata mondiale dell'infermiere, ha voluto lanciare un significativo richiamo all'unità ed alla coesione: «anche a nome dei colleghi eletti, voglio esprimere un ringraziamento a tutti gli iscritti che, nonostante fossero impegnati nella lotta al Covid - sia nel settore pubblico che in quello privato, dipendenti o libero-professionisti - hanno manifestato in modo tanto partecipato la loro adesione e presenza (più che triplicato il numero dei votanti rispetto alla precedente tornata; n.d.r.) come risposta ad un cambiamento che i tempi attuali ormai richiedono. Un cambiamento – ha concluso - che siamo pronti e disposti ad affrontare tutti uniti».

