Rieti, Roberta Cuneo lancia i comitati di frazione, aperta la campagna elettorale a Borgo Quinzio

RIETI - «Vogliamo un dialogo costante e proficuo con tutto il nostro territorio, per questo istituiremo i Comitati di frazione, attraverso cui ogni frazione sia rappresentata per portare avanti le proprie istanze, rispondendo a progetto di Cittadinanza attiva». A lanciare la sua proposta per il territorio è Roberta Cuneo, candidata sindaco del centrodestra per il comune di Fara in Sabina, che ieri ha aperto la sua campagna elettorale a Borgo Quinzio. «Questa proposta - spiega la Cuneo - nasce dall’esigenza di seguire un territorio particolare, in cui ogni frazione ha dei differenti e specifici bisogni, che devono essere velocemente segnalati e risolti».

Accanto a lei la sua squadra, con la quale ha spiegato anche il motivo che li ha spinti a porre fine all’amministrazione Basilicata. «Sette consiglieri che rappresentavano quasi metà dei votanti alle scorse amministrative volevano essere silenziati, messi nelle condizioni di non poter più espletare il loro mandato, mentre si realizzava il tentativo di imporre la visione di una minoranza. Ci siamo imposti – ha ricordato la Cuneo -, ma quando ci siamo resi conto che nulla cambiava, abbiamo detto basta, non potendo avallare scelte politiche che andavano in contrasto con il nostro mandato elettorale».

Tanti gli argomenti affrontati con i cittadini, in particolare quelli più sentiti dalla frazione di Borgo Quinzio: dalla questione del degrado del cimitero, alla riqualificazione di via Salaria, a quello delle strutture scolastiche e del loro riscaldamento; ma non sono mancati temi che interessano tutte le frazioni del territorio, come il problema di Aps, del quale - ha assicurato Cuneo - «parleremo con Aps, perché vogliamo portare le istanze dei cittadini presso l’azienda; e saremo presenti, a differenza del passato, nella conferenza dei sindaci per affrontare seriamente il problema delle bollette».

«Vogliamo essere incisivi e lo saremo, perché, rispetto al passato - ha concluso la Cuneo -, la nostra sarà un’azione condivisa, e perché siamo una squadra unita che vuole dare soluzioni reali: una squadra del fare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA